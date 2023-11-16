إصابة شخص في حريق مهول شب بمصنع لمواد التعبئة والتغليف ببجاية

سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب حريق مهول شب بمصنع لمواد التعبئة والتغليف بالمكان المسمى بوعزيز بلدية بوجليل ودائرة تزمالت بولاية بجاية.

وأوضحت ذات المصالح أن اسعافاتها تدخلت من أجل إخماد حريق نشب على مستوى صنع لمواد التعبئة والتغليف ببجاية.

مشيرة أن الحريق أسفر عن إصابة شخص بحروق يبلغ من العمر 39 سنة تم اسعافه ونقله الى المستشفى.

وحسب ذات المصدر تمت السيطرة على الحريق، أين سخرت الحماية لهذه العملية 05 شاحنات إطفاء و02 سيارات إسعاف. فيما تزال عملية الاخماد متواصلة.