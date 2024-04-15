إصابة شخص في حريق مهول شب داخل منزل بالبويرة

شب صباح اليوم الثلاثاء، حريق مهول بمنزل مكون من R+03 بحي محطة القطار بلدية الأخضرية بولاية البويرة، أسفر عن إصابة شخص.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها ممثلة في الوحدة الثانوية الأخضرية مدعمة بوحدة القطاع بودربالة. تدخلت على الساعة 09سا39د من أجل حريق منزل R+03 بحي محطة القطار بلدية الأخضرية ،الحريق على مستوى الطابق الثالث.

مشيرة أنه تم اخماد الحريق من طرف اعوان الحماية المدنية، واسعاف الجريح ونقله الى مستشفى الاخضرية.

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