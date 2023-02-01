إصابة شخص في حريق نشب داخل عيادة بالجلفة

تدخلت اسعافات الحماية المدنية في الجلفة، فجر اليوم الأربعاء، لأجل حادث نشوب حريق على مستوى غرفة بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي بحبح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، نشب الحريق، بغرفة مساحتها 8 م/ 4 م بالطابق الارضي.

ونجم عن الحادث إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 36 سنة اثر استنشاقه لدخان النار.

أين تم تقديم الإسعافات اللازمة له وإجلائه الى مستشفى حاسي بحبح.

وتم تسخير لهذه العملية سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء، أين تم التحكم في الحريق من طرف أفراد الفرقة، وإنقاذ بعض العتاد الطبي. فيما تم تسجيل بعض الخسائر المادية.