إصابة شخص في حريق ورشة بوهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من أجل إخماد حريق شب داخل ورشة لتصليح ميكانيك السيارات بحي محمد بوضياف “قارة01″، ببلدية السانية، في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره إلى باقي المحلات المجاورة.

وخلف الحريق إصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة له حروق من الدرجة الثالثة. حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 12 شاحنة إطفاء، وسيارة إسعاف.