إصابة شخص في عينه وإخماد 7 حرائق بسبب إستعمال المفرقعات والشموع

قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل إخماد 7 حرائق منزلية وحرائق أشجار وأحراش بسبب إستعمال المفرقعات والشموع.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، تمت هذه التدخلات، على مستوى ولايات الجزائر، الشلف وسطيف.

كما تم تحويل شخص مصاب بجروح في عينه.

وفي التفاصيل، تم إخماد حريق غرفة بمنزل، وتحويل شخص “19 سنة”، مصاب بجروح عميقة على مستوى العين اليمنى ببلدية تنس في الشلف، بسبب المفرقعات.

وفي سطيف، تم إخماد حريق غرفة بمنزل ببلدية بئر العرش، بسبب المفرقعات.

أما في العاصمة، فقد تم إخماد عدة حرائق بكل من:

بلدية الأبيار: إخماد حريق منزل متكون من غرفتين بالطابق السادس لعمارة، دون خسائر بشرية، مع إحتراق كلي للمنزل، بسبب إستعمال الشموع.

وفي بلدية بئر توتة، تم إخماد حريق غرفة بمنزل متكون 3 غرف بالطابق الثالث لعمارة.

وبلدية عين البنيان، تم إخماد حريق بغرفة بمنزل متكون من طابق أرضي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكذا إخماد حريق بغرفة بمنزل متكون من 0طابق.

ما في بلدية محمد بلوزداد، فقد إخماد حريق على مستوى شرفة منزل بالطابق الثالث لعمارة.

وببلدية جسر قسنطينة، تم إخماد حريق على مستوى عداد الغاز بسبب المفرقعات ، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية الجزائر الوسطى، تم إخماد حريق أحراش حوالي 20 م ببستان منزل بسبب المرفقعات.

وببلدية الحراش، تم إخماد حريق شب في نخلة بسبب المفرقعات.