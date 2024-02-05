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إصابة شيخ في إنفجار لغاز البوتان بقالمة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة شيخ في إنفجار لغاز البوتان بقالمة
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، من أجل حادث إنفجار الغاز المتسرب من قارورة البوتان في بلدية الفجوج بقالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إنفجر الغاز المتسرب من قارورة البوتان، والمتراكم داخل غرفة بحي محمد أتني علي، في دائرة هيليوبوليس.

وخلف الحادث إصابة شخص يبلغ من العمر 90 سنة له حروق من الدرجة الأولى في الوجه والدرجة الثانية في الرجلين. حيث تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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