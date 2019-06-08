إصابة شيخ في إنهيار سكن هش بحي الزمالة في باتنة

كادت ليلة الجمعة الى السبت عائلة متكونة من أربعة أفراد أن تلقى حتفها تحت أنقاض سكن هش يقع بحي الزمالة في قلب مدينة باتنة.

في حادثة خلفت إصابة رب العائلة في العقد السابع من العمر تطلب نقله إلى المستشفى من طرف عناصر الحماية المدنية.

وحسب تسريحات السكان للنهار في عين المكان فإن حوالي 20 عائلة بحي الزماىة مهددة بالموت في أية لحظة.

وذلك بسبب وضعية سكناتهم الهشة الآيلة للسقوط.

كونها مبنية بالطوب الترابي خلال اربعينيات القرن الماضي، وهو ما جعل هذه العائلات المعنية تناشد والي الولاية بالتدخل العاجل.