إصابة صحفي هولندي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أمستردام

أصيب الصحفي الهولندي بيتر ر. دي فريش المتخصّص بالقضايا الجنائية بجروح خطيرة إثر تعرّضه لإطلاق نار في وضح النهار في وسط أمستردام مساء أمس الثلاثاء، في هجوم ندّد به رئيس الوزراء الهولندي مارتك روتيه.

وقال روتيه خلال مؤتمر صحفي في لاهاي إنّ “الهجوم على دي فريش مروّع ولا يمكن تصوّره. إنّه هجوم على صحفي شجاع وبالتالي هجوم على حرية الصحافة الضرورية للغاية لديمقراطيتنا ولدولة القانون لدينا”.

ويعتبر دي فريش صحفي ومذيع تلفزيوني يبلغ من العمر 64 عاماً ومعروف في بلاده بتغطيته العديد من القضايا الجنائية .

بدوره قال قائد شرطة أمستردام فرانك باو “إنّ الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بشبهة ضلوعهم في هذا الهجوم.”

وتعرّض الصحفي لإطلاق النار في أحد شوارع وسط أمستردام أثناء خروجه من استوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه.

ونقل التلفزيون العمومي “إن سي تي في” عن شهود عيان قولهم إنّهم سمعوا خمس طلقات نارية ورأوا الصحفي مصاباً برصاصة في رأسه.

وما لبث أن توجّه رئيس الوزراء مارك روتيه برفقة ووزير العدل والأمن فرديناند غرابرهاوش إلى مقرّ الوكالة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب في لاهاي لمناقشة القضية.

وقال الوزير للصحفيين “إنه يوم مُظلم، ليس فقط لأولئك المقرّبين من بيتر دي فريش، بل أيضاً لحرية الصحافة”.