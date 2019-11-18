إصابة طالبين ونيران تلتهم غرفة بها بطانيات بالاقامة الجامعية البليدة 2

شب اليوم الإثنين على الساعة الواحدة ونصف صباحا حريق داخل الإقامة الجامعية2000 سرير التابع لجامعة العفرون الواقعة غرب البليدة .

مما أدى إلى إصابة طالبين، الأول بجروح اثناء فراره من الحريق، والثاني باختناق، حيث تم نقلهما الى مستشفى العفرون.

وحسب المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة الملازم الأول عادل زغيمي لنهار أولاين، أن الحريق شب ببعض الأفرشة بأحد أجنحة الإقامة.

حيث تم إخماد الحريق من طرف عناصر الحماية المدنية بالعفرون ، ومنع انتشاره إلى باقي الغرف.

كما تم إسعاف طالبين اثنين الأول تعرض لضيق في التنفس جراء الدخان.

والثاني أصيب بجروح على مستوى اليد و إجلاؤهما نحو مستشفى العفرون كما تم تسجيل إتلاف بعض الأفرشة.

من جهتها مصالح الدرك الوطني بالعفرون قامت بفتح تحقيق لتحديد السبب الحقيقي لاندلاع الحريق بالإقامة