إصابة طبيب رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أعلن مدير العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية في مصر، الدكتور محمد خالد، والمشارك في علاج الفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، أكد الدكتور أنه شعر بأعراض المرض منذ يوم الأربعاء الماضي، وتأكدت إصابته بعد الخضوع للفحص يوم السبت.

وتم عزل الدكتور بنفس المستشفى، وبدأ في تلقى العلاج.

وعن تفاصيل وأعراض المرض، قال الدكتور خالد، إنه أصيب بالإعياء وشعر بتعب شديد وإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة، فقرر عزل نفسه في المستشفى على الفور.

وأكد الدكتور، أن إصابته بالفيروس التاجي، لم تعوق من علاج رجاء الجداوي، والتي تمنى لها الشفاء مؤكدا أنها إنسانة طيبة ومحترمة.

ولا تزال الفنانة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، تقبع بالعناية المركزة، وهي تخضع للعلاج وتتنفس بواسطة جهاز التنفس الصناعي وحالتها مستقرة.