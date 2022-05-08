 إصابة طفلين بجروح خطيرة بعد هجوم كلاب ضالة بحي دريوش في البليدة

تعرض طفلين شقيقين الأول المدعو م.ق و البالغ من العمر 7سنوات والثاني يدعى ق.أ. أمس إلى هجوم 10 كلاب ضالة بحي دريوش التابع لبلدية بوعرفة بالبليدة.

حيث أصيب الأول بجروح في مختلف أنحاء جسمه والثاني بجروح خطيرة مست هو الآخر مختلف أنحاء جسم.

وتدخل اخ الطفلين وتمكن من إبعادهم باستعمال الحجارة والعصي وإنقاذهما من الموت. وعلى الفور تنقل مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة اين تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أصحاب الكلاب. أو تحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.

وكاد سيناريو وفاة طفل قبل أشهر بالعفرون أن يتكرر. فيما تم نقل الضحيتين على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بن بوالعيد بالبليدة.

من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري أمر في مراسلة تحصل النهار على نسخة منها. كل من عناصر الضبطية القضائية ورؤساء البلديات بالتنسيق فيما بينهم. للتعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبسط الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين من كلاب الضالة في الأماكن العامة والمعزولة.

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