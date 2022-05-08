إصابة طفلين بجروح خطيرة بعد هجوم كلاب ضالة بحي دريوش في البليدة
تعرض طفلين شقيقين الأول المدعو م.ق و البالغ من العمر 7سنوات والثاني يدعى ق.أ. أمس إلى هجوم 10 كلاب ضالة بحي دريوش التابع لبلدية بوعرفة بالبليدة.
حيث أصيب الأول بجروح في مختلف أنحاء جسمه والثاني بجروح خطيرة مست هو الآخر مختلف أنحاء جسم.
وتدخل اخ الطفلين وتمكن من إبعادهم باستعمال الحجارة والعصي وإنقاذهما من الموت. وعلى الفور تنقل مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة اين تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أصحاب الكلاب. أو تحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.
وكاد سيناريو وفاة طفل قبل أشهر بالعفرون أن يتكرر. فيما تم نقل الضحيتين على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بن بوالعيد بالبليدة.
من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري أمر في مراسلة تحصل النهار على نسخة منها. كل من عناصر الضبطية القضائية ورؤساء البلديات بالتنسيق فيما بينهم. للتعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبسط الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين من كلاب الضالة في الأماكن العامة والمعزولة.
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انتقل الى رحمة الله شيخ سيد الحاج زايد بندير بن الحاج احمد، في ولاية أدرار. متأثرا بالجراح المثخنة التي إصابته فجر أمس الأول، بعدما هاجمته كلاب ضالة.
وهاجمت الكلاب الضالة الشيخ وهو في طريقه إلى المسجد لحضور صلاة الفجر. بعدما هاجمته كلاب ضالة حول على اثرها إلى مستشفى تيميمون. وتكرر هجوم الكلاب الضالة على الأشخاص بولاية تيميمون وصل إلى 10 حالات.
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الشلف: الكلاب الضالة تفترس 20 رأسا من الغنم لأحد الموالين بعين أمران
تسبب هجوم شنّه عدد من الكلاب الضالة، في إفتراس قطيع من الغنم يتكون من 20 رأسا لأحد الموالين بدوار أولاد عين الناس ببلدية عين أمران في الشلف.
الحادثة خلّفت رعبا وسط مواطني وموالي المنطقة، في وقت ناشد فيه الموال الذي تعرضت ماشيته للهلاك بسبب الكلاب الضالة. بتدخل السلطات بغية تعويضه على الخساار التي لحقت به.
وحسبما صرح به الممثل البلدي لجمعية حماية المستهلك بعين أمران “للنهار أونلاين”. فإن إنتشار الكلاب الضالة بالمنطقة أصبح يهدد الحيوانات وحتى البشر. ما يتطلب تنظيم حملة عاجلة للقضاء عليها في أقرب الأجال.