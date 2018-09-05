إصابة طفلين بلسعات عقارب بورقلة

أصيب طفلين في مقتبل العمر بلسعة عقارب بولاية ورقلة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ لسعات عقارب سامة أصابت طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات في حيين متفرقين.

وحسب ذات المصادر، فإنّ الطفلين اللذان أصيبا بكل من حي سكرة و حي المخادمة.

حيث تمّ إدخالهم إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بورقلة بعد حقنهما بالمصل المضاد لسم العقرب.

حيث يبذل الاطباء جهود كبيرة لإنقاذ حياتهما .

و طالبت عائلاتهم بضرورة البحث في نوعية المصل المقدم و نوعية العقارب المنتشرة.

خاصّة و أن الأمصال المضادة أغلبها مستورد من مصر و الهند و قليل منها يصنع بمعهد باستور بالجزائر.