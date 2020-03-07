إصابة عارضة أزياء لبنانية بفيروس كورونا

تصدر إسم عارضة الأزياء والإعلامية اللبنانية، لجين عضاضة، مؤشرات البحث في “غوغل”، بعد إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للحجر الصحي.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، صدرت أول أمس، نتيجة فحص عضاضة في مستشفى الحريري، والذي أبان عن إصابتها بالفيروس، ليرتفع عدد الاصابات المسجّلة في لبنان إلى 16 شخصاً.

ووصلت يوم الأربعاء الماضي، لجين عضاضة من بريطانيا ودخلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بعدما كانت تشكو من حرارة عالية.

وتم نقل عارضة الأزياء اللبنانية لاحقا، إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للتشخيص ومتابعة اجراءات العزل والعلاج.

وتزوجت لجين عضاضة في 2012 من الملياردير السعودي وليد الجفالي في حفل زفاف اسطوري في مدينة البندقية الايطالية ورزقا بإبنة، قبل أن يتوفى بمرض السرطان.