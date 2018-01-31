إصابة عاملين بعد سقوط سقف بثانوية في الطارف

بقلم محمد بن كموخ

بقلم محمد بن كموخ

أصيب عاملين اليوم الأربعاء، بثانوية عاشور حسين بلعمري بلدية الزيتونة الحدودية بالطارف، بعد سقوط سقف قاعة الرياضة.

وحسب مصادر النهار،الحادثة وقعت صبيحة اليوم أين سقطت القوالب الإسمنتية لسقف المشروع وأصيب عامل هوعبد العزيز باصابات خطيرةفي الصدروالكتف26 سنة.

فيما أصيب عامل آخر م أمين25سنة سائق جرافة باصابات خطيرة في الصدر نقلاعلى جناح السرعةإلى مستشفى الهادي بن جديد بالطارف.

من جهة أخرى أصيب5 تلاميذ بينهم4 بنات باغماءات جراء الفاجعة وتم نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية الى مستشفى الطارف.

الحادثة وقعت بمشروع بناء قاعة رياضية يقوم بانجازها مقاول. كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.