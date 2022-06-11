إصابة عامل سقط من عمارة في الشلف

أصيب اليوم السبت، عامل مختص في الترصيص الصحي بجروح وكسورفي مختلف أنحاء الجسم إثر سقوطه من الطابق الثالث لإحدى عمارات مشروع عدل بمنطقة الحسنية ببلدية الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، نقل الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية، إلى إستعجالات مستشفى أولاد محمد في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والعلاج.

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