إصابة عايدة عبابسة على مستوى الرأس بعد سقوطها وهذه حالتها الصحية

نقلت الفنانة عايدة عبابسة، اليوم الثلاثاء، على وجه السُرعة إلى أحد المستشفيات إثر تعّرضها لسقوط من سُلم بيتها.

وحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قالت عايدة عبابسة “لا تقلقوا علي أنا بخير والحمد لله. سقطت من السلم في البيت خلال قيامي برفع الشنط حتى أرحل من البيت”.

وأضافت عايدة عبابسة “أصبت على مستوى الرأس وكدمات على مستوى اليد اليسرى. سأمكث في المستشفى لـ 24 ساعة، حيث سيقوم الأطباء بمراقبتي مخافة أي نزيف داخلي”.

وتابعت متأثرة “شكرا لكل من سأل عني، أنتم جمهورنا ونحن موجودون من أجلكم”.

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