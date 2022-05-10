إصابة عايدة عبابسة على مستوى الرأس بعد سقوطها وهذه حالتها الصحية
نقلت الفنانة عايدة عبابسة، اليوم الثلاثاء، على وجه السُرعة إلى أحد المستشفيات إثر تعّرضها لسقوط من سُلم بيتها.
وحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قالت عايدة عبابسة “لا تقلقوا علي أنا بخير والحمد لله. سقطت من السلم في البيت خلال قيامي برفع الشنط حتى أرحل من البيت”.
وأضافت عايدة عبابسة “أصبت على مستوى الرأس وكدمات على مستوى اليد اليسرى. سأمكث في المستشفى لـ 24 ساعة، حيث سيقوم الأطباء بمراقبتي مخافة أي نزيف داخلي”.
وتابعت متأثرة “شكرا لكل من سأل عني، أنتم جمهورنا ونحن موجودون من أجلكم”.
طالع أيضا:
إبنة نعيمة عبابسة ترفع شكوى ضد خالتها فلة وهذه التفاصيل!
تحدثت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، عبر مباشر أطلقته على صفحتها بانستغرام، عن حقائق مثيرة حول علاقتها بإبنة شقيقتها الراحلة نعيمة.
كما كشفت فلة وهي تبكي بحرقة، أن “أمال” ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة، قد رفعت شكوى ضدها.
وهاجمت فلة إبنة شقيقتها على هذا التصرف مذكرة أنها هي من ساعدت والدتها في العلاج أثناء حملها بها وإصابتها بمرض السرطان.
كما أكدت فلة انها لن تسامح “أمال” أبدا، مشيرة إلى أنها لم تطمع يوما في أملاك شقيقتها الراحلة قائلة: “غدر الزمان.. دراهم التعبان ياكلهم المرتاح”.
طالع أيضا:
فلة عبابسة تغني لأختها الراحلة نعيمة “توأم روحي”
نعت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة شقيقتها الراحلة نعيمة أو كما كانت تناديها “شيخة البلاد” بأغنية حزينة من كلماتها وألحانها.
الأغنية تحمل عنوان “توأم روحي” وكتبت فلة على صفحتها الرسمية على الإنستغرام:”نايما نامي في رعاية الرحمن.. كلمات ولحن لروحك الغالية.. توأم روحي، واحنا ما تغلى على رب العالمين.. في الجنة ان شاء الله..”.
كما أدت الفنانة فلة الأغنية بلحن حزين بالسانتي فقط، كما أرفقت الأغنية بصورة لشقيقتها نعيمة بالعلم الجزائري، وتقول كلماتها :”يا العزيزة ..صورتك في خيالي ….تبقى ديما.. ورنة صوتك.. صوتك لحنين.. وحياتي من بعدك مابقالهاش قيمة.. واش يصبرني عن قلبك الحنين.
يذكر أن عائلة عبابسة كانت قد فقدت أختهم الصغرى الفنانة المحبوبة نعيمة عبابسة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم، عن عمر ناهز الـ58 سنة بعد اصابتها بفيروس كورونا.