إصابة عبد الله الرويشد بجلطة دماغية

أصيب الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، مساء الأحد، بجلطة دماغية في منزله، وتم نقله إلى مستشفى جابر بالكويت.

وحسب موقع “فوشيا”، فإن الحالة الصحية للفنان مستقرة، بعد أن استطاع الأطباء التعامل مع أزمته الصحية.

ويرقد الرويشدحالياً في قسم العناية المركزة بمستشفى جابر، على أن يخرج في الساعات القليلة المقبلة، في حال تحسن وضعه الصحي.

وتصدر إسم الفنان الكويتي الترند عبر منصة “إكس” وسط حالة من القلق بين جمهوره.

ووجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة للرويشد عبر حسابها على منصة “إكس”. قالت فيها: “من قلب قلبي بدعيلك يا أبو خالد. تقوم بالسلامة وترجعلنا بخير إلنا ولجمهورك”.

وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر منصة “إكس”: “الحمد لله وصلتني أخبار تؤكد بأن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير. الحمد لله وبفضله كانت بداية جلطة. وبفضل من الله ودعاء محبيه لحقوها الأطباء وهو الآن بحالة مطمئنة”.

وكان الرويشد قد طرح خلال الأيام الماضية أغنية تحمل اسم “إمارات الوفا”، إهداء إلى الشعب الإماراتي.

وكان مقرراً، أن يشارك الرويشد في الحفل التكريمي للفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر، ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الجمعة المقبل.

لكن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، غرد عبر حسابه في منصة “إكس” بتأجيل الحفل، قائلاً: “نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد. سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، حتى أشعارا آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل”.