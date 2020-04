إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا واعتقال منفذ العملية

واعتقلت الشرطة الكندية، مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وحددت الشرطة، هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان “51 عاما”.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في “تويتر”، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

