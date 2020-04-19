إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا واعتقال منفذ العملية

أخبار العالم
  • -
  • 0
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا واعتقال منفذ العملية
بقلم نادية بن طاهر

أصيب عدد من الأشخاص، في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد.

واعتقلت الشرطة الكندية، مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وحددت الشرطة، هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان “51 عاما”.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في “تويتر”، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي على الأرجح زي شرطة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807982

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com