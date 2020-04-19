إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا واعتقال منفذ العملية

أصيب عدد من الأشخاص، في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد.

واعتقلت الشرطة الكندية، مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وحددت الشرطة، هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان “51 عاما”.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في “تويتر”، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي على الأرجح زي شرطة.