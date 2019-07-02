إصابة عدد كبير من المصريين بمرض يؤدي إلى العمى!

أصيب العديد من المواطنين المصريين، بمحافظة المينا، بصعيد مصر، بمرض “التراخوما”، والذي قد يؤدي للعمى، حسب مديرية الصحة لذات المنطقة.

لذلك سيتم تدريب فرق إشرافية، تتكون من 33 طبيبا، ابتداء من غد الأربعاء، للتعامل مع المرض وعلاج المصابين، حسب وكيلة وزارة الصحة بالمنيا.

وأضافت ذات المتحدثة، أن عقار علاج مرض التراخوما، أو ما يدعى بالرمد الحبيبي، متوفر، لعلاج الحالات المصابة، ومنع انتشار العدوى.

ويتمثل العلاج، في مضاد حيوي، يجب إعطاؤه لجميع سكان المناطق التي ينتشر فيها المرض، لتجنب انتشاره.

ومرض “التراخوما”، يصيب بطانة الجفن والقرنية، وتنتج عنه مضاعفات خطيرة، وبالتالي إصابة القرنية، وإمكانية فقدان البصر، حسب موقع روسيا اليوم.