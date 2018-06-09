إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الكيان الصهيوني في الضفة الغربية 

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم السبت في اعتداء قوات الاحتلال عليهم بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السامي.

مما تسبب في إصابة طفل بالرصاص وعشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكر، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا أمس الجمعة، وأصيب 618 آخرون جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.