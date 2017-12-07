إصابة عشرات الفلسطينيين في مظاهرات الغضب

نشبت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي إثر التظاهرات الغاضبة اليوم الخميس، التي أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.

وحسب ما أفادت به وكالة “معا”، ففي رام الله أصيب 4 أشخاص بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط .

كما أصيب عشرات الأشخاص بالاختناق في المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بين مئات الشبان وجيش الاحتلال

استخدمت من خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني والغاز لتفريق لمتظاهرين

وفي مدينة طولكرم قالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد من الشبان أصيبوا بالاختناق

إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات بالإضافة لإصابة أخرين بقنابل الصوت.

أما في قطاع غزة، أصيب 3 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات فيلا كفر قدوم في قلقيلية

أدت إلى إصابة 5 أشخاص 4 منهم بالغاز وإصابة بالمطاط حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.