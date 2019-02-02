إصابة “عطّال” تُثير القلق!

تُثير الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، سهرة يوم أمس الجمعة، حالة من القلق الشديد، داخل ناديه “نيس”.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن الجميع داخل فريق الجنوب، مُتخوف من فقدان خدمات الظهير الأيمن الصاعد، لفترة طويلة، بهذه الفترة الحساسة.

وأوضح ذات المصدر، بأن تعرض خريج مدرسة “شبيبة القبائل” لمُشكل عضلي لوحده على مُستوى الفخذ، زاد من حدة الخوف عليه.

ويُعرف بأن الإصابات العضلية التي تأتي دون أي إحتكاك تكون غالبا، مُعقدة بعض الشيء، وهو ما لا نتمناه لنجم “الخضر”.

وغادر “عطّال” الملعب بعد نصف ساعة، بعد سقوطه وشعوره بآلام في الفخذ ليترك فريقه يتعرض لهزيمة نكراء برباعية أمام ليل.