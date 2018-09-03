إصابة عوني حماية مدنية في انقلاب شاحنتهم بسكيكدة 

أصيب عوني حماية مدنية، تابعين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحمروش حمودي بسكيكدة، بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب شاحنة اطفاء على مستوى طريق الواجهة البحرية المعروف ب ” ليلو “.

وحسب ما توفر من معلونات فإن الشاحنة كانت في مهمة عمل قبل أن يفقد سائقها السيطرة عليها وتنقلب على طريق المعيز او ليلو وتحديدا فوق الجسر الذي يقطع واد الزرامنة .

وقد أسفر الحادث كما ذكرنا على إصابة سائق الشاحنة مرافقه وهما ( ب، م ) و ( ب ، ق ) بكدمات و كسور ، حيث تم اسعافهما من قبل أطباء الحماية المدنية قبل تحويلهما إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى بوحارة أين كشف الطاقم الطبي بأن حالتهما مستقرة.