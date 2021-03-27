إصابة غزال ليست خطيرة وبلماضي يملك كل الخيارات

“الخضر” ينهون تحضيراتهم اليوم والهدف نتيجة مثالية أمام بوتسوانا في المحطة الختامية

يختتم، أمسية اليوم، المنتخب الوطني، تحضيراته لمباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي يستقبل فيها منتخب بوتسوانا، سهرة غد الإثنين، في ملعب “تشاكر” بالبليدة، بداية من الساعة الثامنة ونصف.

ويجري رفقاء رياض محرز، أمسية اليوم، آخر حصة تدريبية في المركز التقني بسيدي موسى، حيث يضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، آخر “الروتوشات” على التشكيلة التي تدخل مباراة الغد، وبنسبة كبيرة سيعتمد على التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل جاهزية كل العناصر التي لم تشارك في لقاء زامبيا، ويتعلق الأمر بمحرز وماندي وبن سبعيني وبن ناصر وبن رحمة، حيث يملك الناخب الوطني كل الخيارات من أجل تحقيق نتيجة مثالية في آخر محطة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي تعدّ فرصة أخرى للتحضير لتصفيات كأس العالم، ومناسبة لإشراك بعض العناصر الجديدة، ولو كبدلاء، على غرار المدافع طوبة واللاعب خاسف، بالإضافة إلى زروقي الذي دخل في الشوط الثاني من لقاء زامبيا، في وقت سيغيب كل من عبيد، الذي أعفي من مباراة بوتسوانا وغزال المصاب، والذي أثبتت الكشوفات عدم خطورة إصابته.

وفي سياق التحضيرات لمواجهة الغد، لم يترك الناخب بلماضي هامشا كبيرا للراحة، حيث بدأ في تطبيق البرنامج الخاص بمواجهة الغد، أمسية الجمعة، أين خاضت العناصر التي لعبت في زامبيا حصة استرجاع في القاعة، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا، بالإضافة إلى الخماسي الملتحق، حصة تدريبية في الملعب، وواصلت التشكيلة الوطنية، أمس، تحضيراتها، بخوض حصة تدريبية في الأمسية، بالإضافة إلى حصة “فيديو” في السهرة.

من جهته، حلّ، بعد ظهر أمس، منتخب بوتسوانا بالجزائر، تحسبا للقاء الذي يعدّ شكليا، بما أن تأشيرتي التأهل عن المجموعة حسمها كل من المنتخب الوطني ومنتخب زيمبابوي.

للإشارة، فإن المباراة سيديرها طاقم تحكيمي من بوركينافاسو بقيادة الحكم الرئيسي جون واتارا.