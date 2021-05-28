إصابة غندوغان تخلط أوراق غوارديولا في آخر حصة تدريبية قبل النهائي

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمعه يوم غد بنادي تشيلسي إصابة اللاعب الألماني إلكاي غندوغان والذي لم يتمكن من إستكمال الحصة التدريبية إلى غاية نهايتها، ليخلط بذلك أوراق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحسب صحيفة مانشستر سيتي، فإن غندوغان نجم خط وسط مانشستر سيتي عانى من إصابة خلال التدريب الأخير للفريق استعدادا لمواجهة تشيلسي، بعد كرة مشتركة من زميله البرازيلى فيرناندينيو.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الألمانى احتاج لمساعدة زملائه من أجل الوقوف على قدميه، وشوهد يعرج خلال خروجه من الملعب، ولكن لم يتضح بعد قوة الإصابة التى تعرض لها، وتبقى الشكوك حول مشاركته فى لقاء الغد قائمة.

وضمت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي كلا من: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان أكي، رحيم سترلينغ، إيلكاي غندوغان، غابرييل خيسوس، سيرجيو أغويرو، أولكسندر زينتشينكو، زاك ستيفن، إيميريك لابورت، رودريغو، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، فيران توريس، بنيامين ميندي، فرناندينيو، رياض محرز، جواو كانسيلو، إيدرسون، سكوت كارسون، فيل فودين، أريك غارسيا، جيمس ترافورد.