إصابة غويري تُربك دي زيربي

أبدى المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي قلقه بشأن جاهزية مهاجمه الدولي الجزائري، أمين قويري، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام لوريان.

برسم الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي إنتهت بفوز نادي الجنوب برباعية نظيفة.

شهدت هذه المواجهة، خروج المهاجم الجزائري أمين غويري، بعد تعرضه لتدخل قوي على مستوى الوجه. سبّب له سقوطا سيئا على أرضية الملعب، عند الدقيقة الـ41.

وقال دي زيربي في تصريح مقتضب عقب المواجهة: “غويري يعاني من إصابة على مستوى الكتف، وعلينا أن نرى ما إذا كان سيكون جاهزاً يوم الثلاثاء في مواجهة ريال مدريد”.

هذا المستجد يضع علامات استفهام حول مشاركة غويري في الاستحقاق القادم، خاصة وأن اللاعب يُعد قطعة أساسية في المنظومة الهجومية بفضل تحركاته وفعاليته أمام المرمى.

ويأمل الطاقم الفني والطبي في استعادة خدماته سريعاً، لاسيما أن المواجهة المرتقبة تكتسي طابعاً حاسماً للفريق في سباق المنافسة، فيما تبقى إمكانية إشراكه مرهونة بمدى تعافيه في الحصص المقبلة.