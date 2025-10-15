إصابة غويري في الكتف لا تدعو إلى القلق

بعثت الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الدولي الجزائري ونادي أولمبيك مارسيليا، أمين غويري، برسائل طمأنينة للجماهير.

بعدما أكدت أن إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام أوغندا، أمس الثلاثاء، أنها ليست خطيرة. وحالة اللاعب الصحية مستقرة.

وكشف الصحفي بموقع “Winamax FC “، وليد عاشور، أن أمين غويري، تعرّض لخلع في الكتف، قبل أن يتم التدخل بسرعة لإعادته إلى مكانه. في مشهد مشابه لما حدث سابقًا خلال مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا أمام لوريان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن غويري سيستفيد من راحة قصيرة قبل استئناف التدريبات الجماعية، في انتظار قرار الطاقم الطبي بخصوص جاهزيته للمباريات المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء لتضع حدًا للقلق الذي ساد بين أنصار “الخضر”، خاصة وأن غويري يُعد أحد أبرز عناصر الخط الهجومي بفضل مستوياته المتميزة في الآونة الأخيرة.