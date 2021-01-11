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إصابة فتاة إثر تسرب للغاز متبوع بإنفجار في المعذر بباتنة

أخبار الجزائر
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إصابة فتاة إثر تسرب للغاز متبوع بإنفجار في المعذر بباتنة
بقلم م . فيصل/ سعيد حريقة

أصيبت فتاة اليوم الإثنين بجروح إثر تسرب للغاز متبوع بإنفجار في مدينة المعذر بولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع عصر اليوم على مستوى حي 210 مسكن تساهمي ببلدية المعذر بذات الولاية.

الحادث تمثل في تسرب للغاز متبوع بإنفجار مخلفا إصابة فتاة بلغ من العمر 17 من العمر بحروق في انحاء مختلفة من الجسم.

فيما تعرضت فتاة أخرى تبلغ من العمر 20 سنة إلى حالة صدمة جراء الإنفجار.

الضحيتين تم إسعافهما بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية ليتم تحويلهما الى عيادة المدنية.

فين حين تبقى الاسباب الحقيقية للحادث محل تحقيق من طرف الجهات المختصة.


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