إصابة قرابة الـ 1700 من ممارسي الصحة بفيروس كورونا بالجزائر

كشف عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور عبد الكريم سكحال اليوم بالعاصمة عن اصابة حوالي 1700 من ممارسي الصحة بفيروس كورونا.

وقال البروفيسور في علم الأوبئة خلال لقاء علمي حول كورونا نظمته الشركة الجزائرية “فايتال كير” إننا نحصي إلى حد الساعة حوالي 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف ممارسي الصحة عبر كل ربوع الوطن” مضيفا “لقد دخلنا منذ بداية الجائحة في حرب دون سلاح ولا ذخيرة وهي حرب جد معقدة”.

وبعد أن أثنى على ممارسي الصحة الذين يجاهدون في الطليعة ضد هذا الفيروس أشار سكحال إلى أن “الجائحة ازدادت قوة وسرعة” في الجزائر وخارجها، مستدلا بالمعطيات المتعلقة بتطور الحالة، وتابع ذات المختص بالقول “نسيطر حاليا على الوضع ونتابع التطورات”.