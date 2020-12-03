إصابة كاميليا حاج سعيد بفيروس كورونا

أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتي كاميليا حاج سعيد اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايبسوك.

ونشرت كاميليا حاج سعيد رسالة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلة:

“أعلنعن إصابتي بفيروس كورونا بعد التحاليل التي أجريت خلال التربص مع الفريق الوطني، رغم الاحتياطات و التدابير التي اخذتها، بعد أن كنت انا السباقة في التوعية وأخذ تدابير الوقاية من الفيروس، عبر القنوات و وسائل التواصل الاجتماعي، هانا ذا اتحسر عن مغادرتي الفريق و التربص الذي انتظرته بشوق وعزيمة، أدعوا لي بالشفاء العاجل و خذوا مزيدا من الاحتياط.