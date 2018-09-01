إصابة «كوميسار» حاول إنقاذ أربعيني من الانتحار حرقا في «الطاهير» بجيجل

الفاعل أصيب بجروح من الدرجة الثانية

أقدم، عشية أول أمس، أربعيني على محاولة الانتحار حرقا وسط مدينة الطاهير في جيجل، مستعملا مادة البنزين التي قام بسكب كمية منها على جسمه، قبل أن يقوم بإضرام النار فيه.

وقد اضطر رجال الشرطة الى التدخل على الفور، في محاولة منهم لإنقاذ المواطن.

قبل أن يجري تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في حالة صحية حرجة.

وحسب مصادر محلية، فإن المعني قد أصيب بحروق من الدرجة الثانية، فيما أصيب محافظ شرطة بحروق خفيفة على مستوى اليد، بعدما حاول إنقاذه.

وقد شرعت المصالح الأمنية المختصة في فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادثة.