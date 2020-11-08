إصابة لاعبي “شباب قسنطينة” بفيروس كورونا !

الرياضة
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إصابة لاعبي “شباب قسنطينة” بفيروس كورونا !
بقلم ش.ت

أصيب عدد من لاعبي شباب قسنطينة بفيروس كورونا مما استلزم التوقف عن إجراء التدريبات في الجزائر العاصمة.

وأصيب بكوفيد 19 من لاعبي شباب قسنطينة كل من: زيدان ميباراكو، أسامة يعيش، آدم رجيمي، نسيم يطو و الحارس شمس الدين رحماني.

كما ظهرت أعراض المرض على اللاعبين بدبودة و بن شيخ، وقدّر الطاقم الطبي للفريق أن أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 ظهرت أيضا المحضر البدني لعبني و المدرب المساعد بوطاجين.

هذا وقد غادر الفريق الى ولاية قسنطينة لاخضاع الاعبين والطاقم الطبي لاجراء الفحوصات الطبية الازمة وتلقي العلاج المناسب.


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