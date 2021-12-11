إصابة لص برصاص بندقية خلال محاولته سرقة منزل في “تازڤاغت” بخنشلة

صاحب المنزل أنذر اللص لتسليم نفسه قبل أن يضطر إلى إطلاق النار

أصيب، في الساعات الأولى من صباح أمس، لص يبلغ من العمر نحو 27 سنة، برصاصات على مستوى الأطراف والكتف، أطلقت من بندقية صيد من مواطن في أحد أحياء بلدية “تازڤاغت” شرق خنشلة، خلال اقتحامه للمسكن ومحاولته تنفيذ عملية سرقة.

بعدما رفض الانصياع لتحذيرات صاحب المسكن بتسليم نفسه محاولا الفرار، قبل أن يتجمع مواطنون من المساكن المجاورة عند سماع طلق العيار الناري، أين تضامنوا جماعيا للقبض على السارق ونقله بعد إخطار مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بالحادث، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمؤسسة الصحة الجوارية في المدينة، لتلقي الإسعافات الأولية وتحويله إلى مستشفى “أحمد بن بلة” في خنشلة، تحت تصرف عناصر مصالح الشرطة الإقليمية لمواصلة العلاج، في انتظار إحالته على التحقيق وسماع صاحب المسكن المستهدف لتحديد مستوى مسؤوليته الجنائية بشأن عملية إطلاق النار، على أن يتم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية بمحكمة “أولاد رشاش” ذات الاختصاص الإقليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في الحالات المماثلة.