إصابة مدافع المولودية بفيروس كورونا قبل مواجهة بافلز

أصيب مدافع العميد نبيل لعمارة بفيروس كورونا قبل ساعات فقط عن مواجهة نادي بافلز البنيني في منافسة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن تستلم بعثة العميد نتائج التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا يوم أمس الجمعة، إلا أن الجهات المكلفة بالأمر أخّرت العملية إلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الـ11.

وأظهرت نتائج التحاليل إصابة نبيل لعمارة بفيروس كورونا، رفقة المساعد فوزي العفري.

وفضل الطاقم الفني إبقاء هذا الثنائي في الفندق كإجراء إحترازي قبل إعادة الإجراء مرة أخرى في الساعات المقبلة.