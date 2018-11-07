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إصابة مستوطنَين في إطلاق نار على حافلة يهودية في الضفة

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إصابة مستوطنَين في إطلاق نار على حافلة يهودية في الضفة
بقلم مصطفى.ق

أصيب مستوطنان مساء اليوم  في إطلاق نار على ى حافلة للمستوطنين بالقرب من رام الله بالضفة المحتلة.

ووفق موقع 0404 العبري؛ فإن إطلاق نار استهدف حافلة “إسرائيلية” بالقرب من مستوطنة “بيت ايل” في رام الله.

ما أدى إلى إصابة مستوطنَين أحدهما السائق بجروح طفيفة.

وذكر موقع حشدوت 24 العبري، أن الرصاص أصاب الزجاج الأمامي للحافلة وأدى إلى الإصابتين.

وأفادت مصادر محلية أن مركبات إسعاف وصلت مكان إطلاق النار.

وأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز “بيت إيل” العسكري الـ DCO، ومنعت مرور المركبات الفلسطينية عبره.

كما أطلقت تلك القوات قنابل إنارة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.


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