إعــــلانات
أخبار العالم

إصابة ملك تايلاند وعقيلتة بكورونا

بقلم نادية بن طاهر
إصابة ملك تايلاند وعقيلتة بكورونا
  • 110
  • 0

كشف القصر الملكي في تايلاند، أمس السبت، عن إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن والملكة سوثيدا بكورونا.

وحسب بيان لمكتب البيت الملكي، لم تظهر على الملك “70 عاما” والملكة “44 عاما”، سوى أعراض خفيفة حتى الآن.

ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة.

وزار الزوجان، يومي الجمعة والخميس، الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول في مستشفى شولالونغكورن في بانكوك. حيث تم إدخالها المستشفى بعد أن فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب يوم الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات التي تنتشر عن طريق المتحورات الفرعية السائدة في بانكوك والوجهات السياحية في تايلاند.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/422I7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر