إصابة ملك تايلاند وعقيلتة بكورونا

كشف القصر الملكي في تايلاند، أمس السبت، عن إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن والملكة سوثيدا بكورونا.

وحسب بيان لمكتب البيت الملكي، لم تظهر على الملك “70 عاما” والملكة “44 عاما”، سوى أعراض خفيفة حتى الآن.

ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة.

وزار الزوجان، يومي الجمعة والخميس، الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول في مستشفى شولالونغكورن في بانكوك. حيث تم إدخالها المستشفى بعد أن فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب يوم الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات التي تنتشر عن طريق المتحورات الفرعية السائدة في بانكوك والوجهات السياحية في تايلاند.