إصابة ممثلة تركية شهيرة بفيروس كورونا

أعلنت النجمة التركية ​جانسن تشيكيلي​، والمشهورة في الوطن العربي بدور “زينب” في مسلسل “​الطفل​”، عن إصابتها بفيروس كورونا​.

وكتبت الممثلة التركية، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “بعد أن كنت أعتقد أنني أعاني من التهاب الشعب الهوائية والحساسية منذ 20 يوما، خضعت للفحص الأسبوع الماضي وظهرت النتيجة ايجابية”.

وصدم هذا الخبر، عائلة الفنانة وجمهورها، والذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وشاركت جانسن تشيكيلي، في عدد كبير من الأعمال التركية من بينها مسلسل “الطائر المبكر” في دور إيسال ومسلسل “الطفل”.