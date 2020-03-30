إصابة ممثلة سورية بفيروس كورونا وهذا ما قالته عن المرض

أعلنت الممثلة السورية ​هناء نصور​، إصابتها بفيروس كورونا، خلال إقامتها في البرازيل، حيث انتقلت العدوى إليها من صديقتها البرازيلية.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا في البرازيل بدعوة من صديقة برازيلية عازفة بيانو شهيرة، وهي المسؤولة الأولى عن تعليم البيانو في مقاطعة ساو باولو”.

وأضافت الممثلة السورية: “كنا أنا وصديقتي قد نزلنا في بيت لوحدنا خشية أن نلتقط الفيروس من أحد، حتى جاء الخبر بأن صديقتنا عازفة البيانو مصابه بالكورونا”.

وتابعت الفنانة: “اتصلنا بالمركز ليتم فحصنا قالوا ما الأعراض، قلنا: سعال، بلاطة عالصدر، وهن في جسمنا، مغص في الأمعاء، لكن الحرارة ليست مرتفعة”.

وأوردت هناء نصور، أن السلطات الصحية هناك، قالوا لها ولصديقتها ابقوا في البيت لاتغادروا، لديكم مناعة، تناولو كذا وكذا تشجعوا.

وعن المرض قالت الفنانة السورية: “هجرنا النوم، صخره جاسمة على صدري لا يمكن النوم وهذيان وتعرق، نقوم للتمارين الرياضية كي يتدفق الدم وندافع عن الجسد الذي يتهالك، ونأكل أكل طبيعي”.

وأضافت: “أكيد سنعود لأهلنا لعملنا وسنحدث الناس ليتفاءلوا بأنهم قادرين على تجاوز المحنة دون أي دواء، صدقوني وهن وضيق وبكاء، وتضرع لله بأن يقوي إيماننا نحن الآن باليوم الخامس من ظهور الآلام، لكن الحرارة 38 والأمور توقفت عن التصاعد”

وختمت الفنانة بالقول: “نحن متأكدين أنكم ستدعون لنا بالشفاء، يا رب احمي سوريا، وأهلي وأولادي، وكل أحبابي وأصدقائي”.