إصابة ممثلة شهيرة بفيروس إنفلونزا الخنازير

أعلنت الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، عن إصابتها بـإنفلوزنزا الخنازير، وتحدثت عن الأعراض التي واجهتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت الفنانة، سلسلة من الفيديوهات من على سرير المرض وهي تتحدث عن أعراض هذه الانفلونزا. وقالت بأن هذا المرض موجود لدى 90 في المئة من الناس.

وحول أعراض المرض، قالت الفنانة، بأن الأعراض بدأت أولاً على زوجها الفنان شهاب جوهر، الذي عانى من حرارة مرتفعة بقيت لـ10 أيام .

ومن ثم انتقلت إليها وأحست بالأعراض من ارتفاع درجة الحرارة والغثيان وألم المفاصل.

وتابعت الفنانة، بأنها ذهبت إلى الطبيب الذي عاينها، وبعد إجراء تحليل دم قالت له “أحسست بأنني مصابة بأنفلونزا الخنازير”.

وفي ختام حديثها عن المرض، طلبت الشفاء لها ولكل المرضى الذين يعانون من هذا الفيروس.

يذكر أن إنفلونزا الخنازير إنتشر مؤخراً في عدة دول وأعراضها مشابهة لأعراض كورونا.