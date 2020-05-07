إصابة ممثل سعودي مع أفراد أسرته بفيروس كورونا

أعلن الممثل السعودي ​عبد الله الجميري​، عن إصابته بفيروس كورونا​، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته.

وقال الجميري، في مقطع فيديو نشره على حسابه بسناب شات، إن الإصابة حدثت، بعد أن رافق والدته في زيارة إلى أخواله، بعد إصرارها على ذلك.

وأضاف الفنان، أنه عاد بعد الزيارة، إلى مكان إقامته في المدينة المنورة، إذ ظهرت لديه بعض الأعراض، ومنها إرتفاع درجة الحرارة وتوجه إلى المستشفى، وخضع للفحوصات.

وأشار الجميري، إلى أن الإجراءات الطبية أظهرت إصابة كل أفراد أسرته بالفيروس التاجي، وأن والدته طلبت منه مسامحتها، معتبرة أنها تسببت بمرضه.

وذكر الفنان السعودي، أن والدته وجدته وخالاته كلهم، تأكدت إصابتهم بالفيروس.

ولفت الجميري، إلى أنه يخضع للحجر في أحد الفنادق، في إنتظار صدور نتيجة الفحص النهائي الخاص بالفيروس.