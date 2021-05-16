إصابة مولود جديد عمره 10 أيام بفيروس “كورونا” في باتنة!

تعدّ الثانية من نوعها بعد إصابة رضيع آخر عمره 11 شهرا

كشفت، أمس، البروفيسور نورة ريغي، المشرفة على مركز الاستشفاء المنزلي “كوفيد 19” بالمجمع الثقافي والترفيهي “كشيدة” بمدينة باتنة، في تصريح لـ “النهار“، عن تسجيل المركز لحالة “كورونا” مؤكدة على رضيع عمره 10 أيام فقط من بلدية “فيسديس”.

وحسب نفس المتحدثة، فإنه تقرر إجراء تحاليل “PCR” على الرضيع، بعدما تأكدت إصابة جميع أفراد عائلته بالفيروس، ومن بينهم والدته، فكانت نتيجة التحاليل إيجابية، وأضافت أن المركز شخّص أكثر من 1200 حالة من الجنسين ومن مختلف الأعمار منذ افتتاحه قبل 10 أشهر، كأول مركز استشفاء منزلي لـ”كوفيد 19″ على المستوى الوطني، وهو ما ساهم في التقليل من عدد الإصابات بفضل التحقيقات الوبائية المتبوعة بحصر وعزل الحالات المؤكدة.

من جهة أخرى، لا يزال الرضيع “ز.عبد المؤمن”، البالغ من العمر 11 شهرا، والمنحدر من منطقة “سيدي معنصر”، يتلقى الرعاية المركزة في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي “بن فليس التهامي”، أين تم تحويله من عيادة الأم والطفولة “مريم بوعتورة” منذ أيام، بعدما أكدت تحاليل “PCR” إصابته بفيروس “كورونا”.

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية مختلفة، أن منحنى الوباء في ولاية باتنة، أخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وتوسعت رقعته ليصيب حتى الأطفال والرضع الذين كانوا في منأى منه خلال الأشهر الأولى من بداية انتشار الفيروس.