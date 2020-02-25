إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا

أصيب نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، بفيروس كورونا، حسبما أعلنه مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، عينت السلطات الإيراني حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس “كورونا”، بعد انتشار الفيروس في البلاد.

وقال حريرجي في تصريح من داخل المستشفى: “لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما واتلقى العلاج وآمل أن أتعافى”.

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، قد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، حسب ذات المصدر.