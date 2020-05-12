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إصابة نزلاء أكبر سجن في العالم بـكورونا.. عمدا

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إصابة نزلاء أكبر سجن في العالم بـكورونا.. عمدا
بقلم معين تيت

“أنقُل لأخرُج”.. هي حيلة استعملها نزيلو أكبر سجن في العالم الواقع بأمريكا من أجل انقضاء مدة محكوميتهم، أين لجأوا إلى نقل عدوى فيروس “كورونا” بينهم عمدا من خلال تقاسم وتبادل الكمّامات وأكواب المياه وغيرها.

ولجأ سجناء سجن “البرجين التوأمين”، وهو أكبر سجن في العالم يقع في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إلى حيلة غريبة مستغلين تفشي الوباء من أجل الخروج، وهذا حسب مقطع “فيديو” بثّه موقع “سكاي نيوز”.

وقد خلّف سلوك المساجين الغريب إصابتهم نصفهم بفيروس “كورونا”، وذلك بعدما واصلوا هذا “الإجراء” لمدة إلى أن انتبه لهم الحراس عبر “كاميرات المراقبة”.

أين خمّن السجناء بأن تلقيهم العدوي سيسرع من عملية خروجهم من السجن أو انقضاء مدة حكمهم، غير أن ذلك لم يحدث وتم اتخاذ إجراءات تقضي بمتابعتهم بتهم جنائية قد تزيد من مدة احتجازهم.

معين تيت


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=818833

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