إصابة نهال عنبر بإرتجاج في المخ إثر حادث أثناء عرض مسرحيتها

تعرضت الممثلة المصرية نهال عنبر، لحادث خلال عرض مسرحة “زقاق المدق”، بعد إصطدامها بالديكور، حيث أصيبت بجرح في رأسها وارتجاج في المخ.

وأصطدمت عنبر بالديكورأثناء عرض المسرحية، فأغمي عليها وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقرر فريق عمل المسرحية إلغاء استكمال العرض بعد تعرض نهال عنبر لسقوط قطعة من الديكور على رأسها، أثناء عرض المسرحية.

ومن المقرر أن تخرج عنبر من المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاطمئنان على وضعها الصحي.

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