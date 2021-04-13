إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ هي وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال.

وأعادت نيكول نشر تدوينة على “تويتر” تشير فيها إلى إصابتهما بالفيروس، وعلّقت عليها وكتبت:”الحمد لله على كل شيء”.

وانهالت التعليقات على ما كتبته نيكول، وتمنى لها متابعوها سرعة الشفاء، والعودة من جديد إلى ممارسة نشاطاتها الفنية.

وعلى الجانب الآخر، لن تشارك سابا في أي من المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها في شهر رمضان.

و ستظهر سابا ضيفة على برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يشارك في تقديمه عدد من الفنانين.

ويشارك في تقديمه كل من غادة عادل، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، ونور اللبنانية، ومحمد شرنوبي.