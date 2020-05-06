إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

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إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا
بقلم فوزية.م

أكد، اليوم الأربعاء، مكتب وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، في بيان نقلته وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له ليوبيموفا جاءت إيجابية.

وقالت المتحدثة أن أعراض الإصابة خفيفة، ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى.

وأكدت المتحدثة بإسم الوزيرة الروسية أن الوزيرة تواصل أداء مهامها من منزلها، وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.

لتكون بذلك وزيرة الثقافة ثالث عضو في الحكومة الروسية الذي يصاب بفيروس كورونا.


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