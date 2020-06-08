إصابة وزير الشؤون الإسلامية في موريتانيا بكورونا

تم الإعلان، عن إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم في موريتانيا، ولد سيدي ولد أعمر طالب، بفيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، كان الوزير يعمل في مكتبه، وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته بالفيروس التاجي.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا، أمس الأحد، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ليرتفع بذلك، إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في موريتانيا، إلى 1049 شخصا.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 55 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من المرض، 108 حالة.