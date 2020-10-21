إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفحوص أثبتت إصابة الوزير ينس سبان، بفيروس كورونا.

ويخضع وزير الصحة الالماني حاليا إلى الحجر المنزلي، بعد ثبوت إصابته بكوفيد 19.

وأوضحت الوزارة أن سبان البالغ 40 عاما، يعانى من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وسجلت ألمانيا أكثر من 7500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالية 380 ألف حالة.

فيما تخطى عدد الإصابات العالمية حاجز الـ40 مليون، منها نحو 16 مليون إصابة في الولايات المتحدة والهند.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 7595 حالة.

وكشفت بيانات المعهد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875 حالة.