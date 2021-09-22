إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة البرازيلية عن إصابة وزير الصحة، مارسيلو كيروغا، بفيروس كورونا. بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من المتوقع أن يبدأ وزير الصحة البرازيلي حجرا صحيا في نيويورك لمدة 14 يوما. وتعد إصابة الوزير بفيروس كورونا الحالة الثانية من نوعها بين الوفد المرافق للرئيس بولسونارا خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث تم الإعلان في وقت سابق عن إصابة أحد أعضاء المجموعة التي تعمل على التحضير لزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “Globo”، أنه سيتم إجراء اختبارات لجميع أعضاء الوفد المرافق للرئيس البرازيلي، وسيعملون عن بعد في الأيام المقبلة.