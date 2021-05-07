إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بفيروس كورونا

كشف موقع اليوم السابع المصري، اليوم الجمعة، عن إصابة الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا.

وأصيب الثنائي بالفيروس خلال الفترة الماضية، أثناء تصوير مسلسل “اللى ما لوش كبير” الذى يعرض حالياً ضمن سباق دراما رمضان.

وأكد الفنان أحمد العوضى في تصريحاته للموقع، أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، ليقوما على الفور بإجراءات العزل المنزلى.

وبخصوص الحالة الصحية لهما أكد العوضى أنهما بصحة جيدة.

ونفى تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بفيروس كورونا.